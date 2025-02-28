EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Макрон убедил Трампа не отменять встречу с Зеленским

15:22 28.02.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора убедил Дональда Трампа не отказываться от встречи Владимиром Зеленским, которая должна состояться сегодня. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.

По информации французского издания, президент США Дональд Трамп в среду отменил встречу с президентом Украины, а Зеленский сообщил об этом Макрону. После этого президент Франции позвонил Трампу и убедил его все же принять Зеленского, утверждает источник.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

В среду вечером Трамп публично подтвердил, что примет президента Украины, чтобы заключить с Украиной соглашение по редкоземельным металлам. Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны могут также подписать дополнительные соглашения об экономическом сотрудничестве и о гарантиях безопасности для Украины.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на сервис FlightAware сообщил, что Зеленский уже прилетел в США. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня рассказал журналистам, что президенты подпишут рамочное соглашение по редкоземельным металлам. После этого страны разработают проект соглашения о создании в Украине американского фонда, который будет получать средства от продажи полезных ископаемых и инвестировать их в развитие и восстановление Украины.

Что Путин знает о войне
Что Путин знает о войне
От ответа на этот вопрос зависит судьба возможных мирных переговоров
Политика4 минуты чтения

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. По данным британской газеты The Times, Макрон планировал убедить Трампа включить в мирные переговоры с Россией Украину и Евросоюз. Об этом же должен был попросить Трампа премьер-министр Великобритании Кир Стармер на вчерашней встрече.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования