СМИ: Макрон убедил Трампа не отменять встречу с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора убедил Дональда Трампа не отказываться от встречи Владимиром Зеленским, которая должна состояться сегодня. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.
По информации французского издания, президент США Дональд Трамп в среду отменил встречу с президентом Украины, а Зеленский сообщил об этом Макрону. После этого президент Франции позвонил Трампу и убедил его все же принять Зеленского, утверждает источник.
В среду вечером Трамп публично подтвердил, что примет президента Украины, чтобы заключить с Украиной соглашение по редкоземельным металлам. Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны могут также подписать дополнительные соглашения об экономическом сотрудничестве и о гарантиях безопасности для Украины.
«Интерфакс-Украина» со ссылкой на сервис FlightAware сообщил, что Зеленский уже прилетел в США. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня рассказал журналистам, что президенты подпишут рамочное соглашение по редкоземельным металлам. После этого страны разработают проект соглашения о создании в Украине американского фонда, который будет получать средства от продажи полезных ископаемых и инвестировать их в развитие и восстановление Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. По данным британской газеты The Times, Макрон планировал убедить Трампа включить в мирные переговоры с Россией Украину и Евросоюз. Об этом же должен был попросить Трампа премьер-министр Великобритании Кир Стармер на вчерашней встрече.