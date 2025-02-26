Участника войны в Украине заподозрили в изнасиловании и убийстве женщины с синдромом Дауна

В Петербурге разыскивают 26-летнего мужчину, имя которого не называется. Его подозревают в изнасиловании и убийстве 43-летней женщины с синдромом Дауна из Красносельского района. Об этом сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

О смерти женщины стало известно накануне. «Фонтанка» писала, что ее тело обнаружила родственница, которая пришла навестить женщину в ее квартиру на второй Комсомольской улице. По данным издания, тело убитой лежало в неестественной позе. На нем были заметны следы от укусов в области груди и кровь на половых органах. Также были повреждены губы. «Фонтанка» отмечает, что женщина жила одна и за день до убийства ходила в гости к соседке.

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25 февраля «Фонтанка» сообщила со ссылкой на «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), что по подозрению в убийстве и изнасиловании женщины разыскивают мужчину, которого в 2020 году приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство. При этом мужчина освободился из заключения раньше срока, поскольку захотел отправиться на войну в Украине. Также у него есть судимость за разбой, пишет издание.

По данным 78.ru, мужчина был соседом жертвы и ворвался в ее квартиру. Издание утверждает, что, согласно предварительным данным, женщина задохнулась после того, как мужчина прижал к ее лицу матрас. «Фонтанка» добавила, что следственные органы ждут результатов вскрытия, чтобы возбудить уголовное дело.

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Ранее стало известно, что житель города Гусь-Хрустальный Никита Евлахин сбежал с войны в Украине и изнасиловал девочку в Нижегородской области. Его объявили в розыск как «дезертира, склонного к изнасилованию».