Медработников захотели перевести на шестидневную рабочую неделю без повышения зарплаты



В Приморье с 1 мая этого года вводится новый график работы для сотрудников поликлиник. Они должны будут работать по шесть дней в неделю, при этом в будни рабочий день будет длиться 12 часов, а по субботам медикам придется выйти на работу на пять или пять с половиной часов. При этом повышать медикам зарплату не собираются. На это обратила внимание «Говорит НеМосква».

Издание Vladivostok1.ru опубликовало фотографии приказа Министра здравоохранения региона Евгения Шестопалова, в котором сказано, что с понедельника по пятницу врачи будут работать с восьми утра до восьми вечера, а по субботам — с девяти утра до двух часов дня. При этом кабинеты неотложной медицинской помощи должны работать по субботам с 07:30 до 13:00, а рабочий день стоматологий может быть продлен до пяти вечера «с соблюдением требований [российского] трудового законодательства».

На немецком острове годами избивали женщин и гордились этим Этой традиции около 200 лет, но ее долго скрывали от СМИ Мир 7 минут чтения

По мнению Шестопалова, такой график поможет улучшить оказание медицинской помощи жителям региона и сделать ее более доступной. При этом сами медики раскритиковали эту инициативу. Они уверены, что она приведет к еще большему дефициту кадров.

«Как можно перезагрузиться за один день? Где оставить детей, если детские сады в субботу не работают? Кто покроет дополнительные расходы на проезд?» — задалась вопросом рентгенолог Анастасия из Надеждинского района. Врач Марина из Владивостока считает, что введение шестидневной рабочей недели приведет к тому, что специалисты начнут уходить из государственных медучреждений в частные клиники.

Мы уехали в Сербию и купили там дом Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго Общество 9 минут чтения

По словам других жителей приморья, приказ главы регионального Минздрава — это «завуалированный заботой о населении акт уничтожения бесплатной, то есть страховой медицины».

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране не хватает более 20 тысяч врачей и более 63 тысяч среднего медицинского персонала. До этого ведомство сообщало, что в России не хватает 63 тысячи фельдшеров.