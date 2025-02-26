EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Медработников захотели перевести на шестидневную рабочую неделю без повышения зарплаты

18:50 26.02.2025


В Приморье с 1 мая этого года вводится новый график работы для сотрудников поликлиник. Они должны будут работать по шесть дней в неделю, при этом в будни рабочий день будет длиться 12 часов, а по субботам медикам придется выйти на работу на пять или пять с половиной часов. При этом повышать медикам зарплату не собираются. На это обратила внимание «Говорит НеМосква».

Издание Vladivostok1.ru опубликовало фотографии приказа Министра здравоохранения региона Евгения Шестопалова, в котором сказано, что с понедельника по пятницу врачи будут работать с восьми утра до восьми вечера, а по субботам — с девяти утра до двух часов дня. При этом кабинеты неотложной медицинской помощи должны работать по субботам с 07:30 до 13:00, а рабочий день стоматологий может быть продлен до пяти вечера «с соблюдением требований [российского] трудового законодательства».

На немецком острове годами избивали женщин и гордились этим
На немецком острове годами избивали женщин и гордились этим
Этой традиции около 200 лет, но ее долго скрывали от СМИ
Мир7 минут чтения

По мнению Шестопалова, такой график поможет улучшить оказание медицинской помощи жителям региона и сделать ее более доступной. При этом сами медики раскритиковали эту инициативу. Они уверены, что она приведет к еще большему дефициту кадров.

«Как можно перезагрузиться за один день? Где оставить детей, если детские сады в субботу не работают? Кто покроет дополнительные расходы на проезд?» — задалась вопросом рентгенолог Анастасия из Надеждинского района. Врач Марина из Владивостока считает, что введение шестидневной рабочей недели приведет к тому, что специалисты начнут уходить из государственных медучреждений в частные клиники.

Мы уехали в Сербию и купили там дом
Мы уехали в Сербию и купили там дом
Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго
Общество9 минут чтения

По словам других жителей приморья, приказ главы регионального Минздрава — это «завуалированный заботой о населении акт уничтожения бесплатной, то есть страховой медицины». 

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране не хватает более 20 тысяч врачей и более 63 тысяч среднего медицинского персонала. До этого ведомство сообщало, что в России не хватает 63 тысячи фельдшеров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования