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Общество

Российские банки начали взимать комиссию при покупке долларов нового образца

18:03 26.02.2025

Некоторые банки в России начали брать дополнительную комиссию при покупке долларов, если они выдаются купюрами нового образца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в СДМ-банке клиентов, приобретающих в кассе новые доллары, обязали заплатить комиссию в 200 рублей. При этом если они покупают доллары, выпущенные до 2013 года, комиссию платить не нужно. Кроме того, о взимании комиссии РИА «Новости» рассказали в колл-центре банка ВТБ.

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«Да, там есть комиссия, но по актуальной комиссии это нужно в офисе уточнить, их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов», — заявил агентству неназванный сотрудник ВТБ. Однако позже в пресс-службе банка опровергли эту информацию. Там утверждают, что «разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет». При этом в банке нет сервиса, позволяющего обменять старые доллары на новые.

РИА «Новости» отмечает, что сотрудники агентства обошли несколько отделений банка ВТБ в Москве. Ни в одном из них не оказалось долларов нового образца. Также на сайте банка указано, что при покупке менее чем 300 долларов или евро клиент должен заплатить комиссию в 300 рублей.

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В других банках, в частности в «Газпромбанке», «Альфа-банке», МКБ, «Фора-банке», «Россельхозбанке» и «Сбере», РИА «Новости» заявили, что у них нет комиссии за обмен рублей на новые доллары. В то же время там добавили, что наличие купюр нового образца нужно уточнять лично в каждом отделении.

К конце февраля курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже 87 рублей. Это произошло впервые с августа 2024 года. 26 февраля стоимость одного доллара опускалась до 85 рублей, однако позже снова выросла до 86.

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