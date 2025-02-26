Институт под руководством генерала ФСБ разделил постсоветские страны по «дружественности»

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), созданный представителями российских спецслужб, опубликовал «рейтинг дружественности» стран на постсоветском пространстве к России в 2024 году.

В прошлом году в расследовании о НИИРК The Insider писал, что научный институт стал одной из «шпионских крыш» для российской внешней разведки в условиях, когда страны начали массово высылать дипломатов за шпионаж. Возглавляет институт бывший куратор республик Южного Кавказа генерал ФСБ Владислав Гасумянов, также служивший в КГБ и СВР.

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«Дружественными» режимами авторы доклада назвали Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Туркменистан, а также самопровозглашенную республику Южная Осетия и частично признанную республику Абхазия. В «недружественные страны» НИИРК включил Молдову, Литву, Латвию, Эстонию и Украину. Грузию поместили в промежуточную категорию «относительно дружественных/недружественных» стран.

Судя по описанному в докладе методу, каждой стране выставляется общий балл по шкале от -100 до 100, который формируется из суммы оценок по 12 критериям, связанным с разными видами коммуникации между странами. Каждый критерий может добавить или убавить рейтинг страны на 2,6-14,5 баллов. Авторы утверждают, что оценки странам выставляют 110 экспертов НИИРК, 50 российских экспертов и 225 зарубежных. Имена и звания этих людей и в докладе не раскрывают.

НИИРК составил уже четвертый рейтинг стран, первый доклад вышел в 2021 году. Молдова и Украина по сравнению с рейтингом 2023 года потеряли около 9 баллов, а страны Балтии — от 20 до 31. Такое резкое падение оценки замглавы НИИРК и член-корреспондент Академии военных наук Валентина Комлева связывает с «радикализацией недружественных стран». В частности, страны Балтии она обвиняет в «превращении в закрытые авторитарные системы радикального типа».

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В статьях о странах авторы доклада ссылаются в том числе на российские пропагандистские СМИ и блоги. Например, доказывая тезис о «враждебности к русским» в Литве, они ссылаются на публикацию Lenta.ru об уже удаленной статье в «Дзен», в которой блогер утверждает, что «многие литовцы всерьез считают приезжих русских шпионами». Также авторы упоминают «нейтральную, даже спокойную реакцию со стороны общества» на нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе.

В прошлом году НИИРК проводил в странах, входивших в СССР, конференцию «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения». В Тбилиси мероприятие проходило в гостинице Tiflis Palace, возле которой собрались протестующие против Владимира Путина активисты.