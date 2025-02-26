EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Институт под руководством генерала ФСБ разделил постсоветские страны по «дружественности»

21:31 26.02.2025

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), созданный представителями российских спецслужб, опубликовал «рейтинг дружественности» стран на постсоветском пространстве к России в 2024 году.

В прошлом году в расследовании о НИИРК The Insider писал, что научный институт стал одной из «шпионских крыш» для российской внешней разведки в условиях, когда страны начали массово высылать дипломатов за шпионаж. Возглавляет институт бывший куратор республик Южного Кавказа генерал ФСБ Владислав Гасумянов, также служивший в КГБ и СВР.

НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя
НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя
Они расстреляли десятки человек, а через несколько лет признали, что это выдумка. Но один народ России почти исчез
Политика9 минут чтения

«Дружественными» режимами авторы доклада назвали Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Туркменистан, а также самопровозглашенную республику Южная Осетия и частично признанную республику Абхазия. В «недружественные страны» НИИРК включил Молдову, Литву, Латвию, Эстонию и Украину. Грузию поместили в промежуточную категорию «относительно дружественных/недружественных» стран.

Судя по описанному в докладе методу, каждой стране выставляется общий балл по шкале от -100 до 100, который формируется из суммы оценок по 12 критериям, связанным с разными видами коммуникации между странами. Каждый критерий может добавить или убавить рейтинг страны на 2,6-14,5 баллов. Авторы утверждают, что оценки странам выставляют 110 экспертов НИИРК, 50 российских экспертов и 225 зарубежных. Имена и звания этих людей и в докладе не раскрывают.

НИИРК составил уже четвертый рейтинг стран, первый доклад вышел в 2021 году. Молдова и Украина по сравнению с рейтингом 2023 года потеряли около 9 баллов, а страны Балтии — от 20 до 31. Такое резкое падение оценки замглавы НИИРК и член-корреспондент Академии военных наук Валентина Комлева связывает с «радикализацией недружественных стран». В частности, страны Балтии она обвиняет в «превращении в закрытые авторитарные системы радикального типа».

О чем думают сторонники войны
О чем думают сторонники войны
О том, что в России она никому не нужна, как и они сами
Политика5 минут чтения

В статьях о странах авторы доклада ссылаются в том числе на российские пропагандистские СМИ и блоги. Например, доказывая тезис о «враждебности к русским» в Литве, они ссылаются на публикацию Lenta.ru об уже удаленной статье в «Дзен», в которой блогер утверждает, что «многие литовцы всерьез считают приезжих русских шпионами». Также авторы упоминают «нейтральную, даже спокойную реакцию со стороны общества» на нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе.

В прошлом году НИИРК проводил в странах, входивших в СССР, конференцию «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения». В Тбилиси мероприятие проходило в гостинице Tiflis Palace, возле которой собрались протестующие против Владимира Путина активисты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования