Выходцы из КГБ организовали в Тбилиси конференцию о «традиционных ценностях»

В Тбилиси проходит конференция под названием «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения». Одним из ее организаторов значится Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИКР), созданный выходцами из КГБ, СВР и ФСБ. Об этом сообщает «Агентство».

Помимо Тбилиси зарубежные сессии конференции прошли в Минске, Душанбе и Цхинвале в Северной Осетии. Еще одна сессия запланирована на 26 апреля в Бишкеке, а главная встреча пройдет в Москве 23 мая. Именно в Тбилиси тема сессии звучит как «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». В разных городах они различаются.

В анонсе грузинской сессии на сайте НИИКР говорится, что на ней запланированы выступления заместителя директора института по научной работе Валентины Комлевой, президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, а также ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН Александра Яковлева. По видеосвязи с конференции будет участвовать ведущий эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

Как отмечает «Агентство», НИИКР был основан в 2020 году. Среди его учредителей — Николай Грибин, который в разное время занимал должности резидента КГБ в Копенгагене, начальника 3-го отдела КГБ и главы Академии внешней разведки.

Другая соучредительница института — предпринимательница Ирина Завесницкая. «Агентство» отмечает, что она зарегистрирована по одному адресу с директором НИИКР Владиславом Гасумяновым. С 1982 по 2001 годы Гасумянов проходил службу в КГБ, СВР и ФСБ. Также он работал замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и входил в правление «Норникеля». С 2015 года Гасумянов занимает должность заведующего кафедрой «Корпоративная безопасность» в МГИМО.

Бывшие сотрудники советских и российских спецслужб также входят в наблюдательный совет НИИКР, выяснило «Агентство». Среди них — бывший начальник департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Анатолий Болюх, экс-замначальника управления контрразведывательных операций ФСБ Борис Мирошников и бывший замдиректора Федеральной службы контрразведки Валентин Соболев.

Организаторами тбилисской конференции о «традиционных ценностях», помимо НИИКР, значатся «Институт Евразии» и научно-исследовательский центр SIKHA Foundation. Основатель последнего — Арчил Сихарулидзе — выступает против вступления Грузии в ЕС и поддерживает некоторые инициативы Владимира Путина. Глава «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе выступает за экономическое взаимодействие Грузии с Россией. «Агентство» пишет, что он отправлял помощь российским военным на фронт.

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