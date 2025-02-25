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Президент Сербии извинился за осуждение вторжения России в Украину

15:33 25.02.2025

Президент Сербии Александр Вучич извинился перед своими согражданами за то, что представитель страны в ООН вчера поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи «Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», которая обвиняет Россию в полномасштабном вторжении в Украину. Заявление президента Сербии цитирует издание РТС.

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Вчера Генассамблея ООН приняла две резолюции о войне в Украине: «Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине» с прямым осуждением российской агрессии и «Путь к миру», называющую войну «конфликтом между Россией и Украиной». Вторую резолюцию предложили США, но сами же потом воздержались при голосовании в ее поддержку. Россия голосовала против обоих документов. Представитель США также проголосовал против резолюции с осуждением войны.

Сербия воздержалась при голосовании по американской резолюции без обвинений в адрес России, но при этом поддержала документ, обвиняющий Россию в агрессии против Украины. «У меня не было времени, чтобы разобраться с этим в полной мере, может быть, я слишком устал, может быть, у меня слишком много дел на столе. Я прошу прощения у граждан Сербии в первую очередь. Объяснение, которое я услышал после этого (от сербского дипломата, — прим. “Холода”), состояло в том, что мы таким образом подтвердили свои позиции по территориальной целостности Украины. Но мы бы могли не отрицать целостность Украины и воздержаться. Я не думаю, что мы должны потакать какой-либо силе: ни русским, ни американцам, ни кому-либо еще», — сказал Александр Вучич.

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Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что в Кремле «услышали и приняли» извинения президента Сербии. «Действительно, случаются технические ошибки. Конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — заявил Песков.

Также вчера Совет Безопасности ООН впервые за три года с начала вторжения России в Украину принял резолюцию об этой войне. «Нейтральный» документ предложил представитель США, Россия поддержала резолюцию.

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