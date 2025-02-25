США вместе с Россией проголосовали против осуждающей российское вторжение резолюции Генассамблеи ООН

США проголосовали против принятия собственной резолюции по войне в Украине после внесения в нее поправок с осуждением российского вторжения и требованием заключения «справедливого» мира. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сам проект резолюции представлял собой одностраничный документ, озаглавленный «Путь к миру». В нем, в частности, выражалась скорбь «по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между» Россией и Украиной, заявлялось, что главная цель ООН заключается «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров», а также указывалось, что Генассамблея «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает к установлению прочного мира» между Украиной и Россией.

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В ходе рассмотрения представители европейских стран внесли три поправки, предложив заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину», добавить пункт о приверженности членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», а также заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств». В свою очередь, представители России предложили поправку, согласно которой фраза «незамедлительно прекратить конфликт» продолжалась словами «в том числе путем устранения его коренных причин».

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Российскую поправку делегаты Генассамблеи отклонили, тогда как все три европейские — поддержали. После этого Россия и США вместе проголосовали против принятия резолюции в новом виде. В то же время изначальный вариант американской резолюции, внесенный уже на рассмотрение Совета безопасности ООН, был принят при поддержке России, США и Китая. Пять европейских стран воздержались — Великобритания, Франция, Греция, Дания и Словения. Этот документ стал первой резолюцией Совбеза ООН по Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.