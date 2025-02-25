США вместе с Россией проголосовали против осуждающей российское вторжение резолюции Генассамблеи ООН

США проголосовали против принятия собственной резолюции по войне в Украине после внесения в нее поправок с осуждением российского вторжения и требованием заключения «справедливого» мира. Об этом сообщает телеканал CNN.
Сам проект резолюции представлял собой одностраничный документ, озаглавленный «Путь к миру». В нем, в частности, выражалась скорбь «по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между» Россией и Украиной, заявлялось, что главная цель ООН заключается «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров», а также указывалось, что Генассамблея «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает к установлению прочного мира» между Украиной и Россией.
В ходе рассмотрения представители европейских стран внесли три поправки, предложив заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину», добавить пункт о приверженности членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», а также заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств». В свою очередь, представители России предложили поправку, согласно которой фраза «незамедлительно прекратить конфликт» продолжалась словами «в том числе путем устранения его коренных причин».
Российскую поправку делегаты Генассамблеи отклонили, тогда как все три европейские — поддержали. После этого Россия и США вместе проголосовали против принятия резолюции в новом виде. В то же время изначальный вариант американской резолюции, внесенный уже на рассмотрение Совета безопасности ООН, был принят при поддержке России, США и Китая. Пять европейских стран воздержались — Великобритания, Франция, Греция, Дания и Словения. Этот документ стал первой резолюцией Совбеза ООН по Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.