Названо число скрывающих своих покупки от партнеров россиян

Почти три четверти россиян хотя бы иногда не рассказывают партнеру о своих покупках, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса для знакомств Mamba и логистической компании СДЭК. Список таких покупок у мужчин и женщин оказался разным.

Женщины чаще всего утаивают покупку одежды или обуви — этот вариант выбрали 51% опрошенных россиянок. Также в числе популярных скрываемых товаров и услуг — безделушки для дома, подарки для близких людей и косметологические услуги.

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Среди популярных ответов у мужчин также встречается покупка одежды и обуви, но лишь на третьем месте. Чаще всего они не рассказывают о покупке гаража, в котором они хранят запчасти и аксессуары для автомобиля — об этом рассказали 40% опрошенных. На втором месте оказались инструменты и товары для дома.

РИА «Новости» также сообщают о том, что мужчины и женщины рассказали о разных мотивах, из-за которых они скрывают покупки от своих партнеров. Однако в опубликованном тексте отсутствуют подробности о таких различиях.

Ранее также стало известно, что большинство россиян не рассчитывают на собственные накопления и полагаются на государственные пенсии. Почти 90% опрошенных исследователями из негосударственного пенсионного фонда «Эволюция» и Финансового университета при правительстве РФ заявили, что не готовятся к старости с финансовой точки зрения.

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Планирующие создавать собственные финансовые накопления россияне опираются на негосударственные пенсионные фонды, корпоративные пенсионные программы, доходы от сдачи недвижимости в аренду и от ценных бумаг. Больше половины опрошенных рассчитывают на финансовую помощь от детей и других родственников.