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Политика

Россия предупредила о «тяжелых последствиях» преждевременного прекращения огня в Украине

10:48 24.02.2025

Соглашение о прекращении огня в Украине, достигнутое без устранения «первопричин» конфликта, угрожает нормальному развитию российско-американских отношений и чревато возобновлением боевых действий. Об этом, как пишет РИА «Новости», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим», — сказал дипломат в интервью агентству.

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По словам Рябкова, российская сторона призывает найти «долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее». «Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры», — заявил замглавы российского МИДа.

Рябков подчеркнул, что для успешного урегулирования конфликта в Украине необходимо разобраться с «глубинными причинами» начала войны. К таковым российский дипломат отнес расширение НАТО, игнорирование «госпереворота на Украине» и несоблюдение Киевом Минских соглашений, а также нарушение прав русскоязычных жителей Украины.

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Первый раунд переговоров по Украине между Россией и США прошел 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В состав российской делегации вошли, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В свою очередь, США представляли в том числе спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава Госдепартамента Марко Рубио. Позже президент США Дональд Трамп назвал результаты встречи «очень хорошими».

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