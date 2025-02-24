Россия допустила возврат к продаже нефти за доллары

Россия, вероятно, не будет полностью отказываться от приема оплаты за нефть, которую она экспортирует, в американских долларах. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он отметил, что нефтяной рынок в принципе «традиционно долларовый». «Поэтому если здесь что-то можно будет осуществлять и дальше в долларах, наверное, мы не будем против этого», — предположил замминистра.

О переходе на оплату российского нефтяного экспорта рублями Владимир Путин заявлял вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и последовавшими за ним западными санкциями. Россия, по словам Рябкова, считает наложенные США и другими западными странами ограничения незаконными, но приспособилась к жизни под ними.

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«К санкциям мы в значительной мере приспособились. Но говорить о том, что нет возможностей для движения вперед даже в нынешних обстоятельствах, было бы неправильно. Хотя расчеты в долларах, например, за нефть — это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес», — сказал он, отметив, что Россия намеренно не инициирует вопрос об отмене санкций.

«Мы занимаем в этом плане достаточно последовательную и принципиальную позицию, базирующуюся на том, что санкции такого рода изначально нелегитимны. Это инструмент шантажа и давления и инструмент решения задач в сфере экономики, в сфере конкуренции внеэкономическими мерами принуждения. Никто эту позицию не отменял, и мы из нее исходим», — пояснил дипломат.

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18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры России и США об урегулировании конфликта в Украине. С российской стороны в них участвовали глава МИДа Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, США представляли спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава Госдепартамента Марко Рубио.

Позже президент США Дональд Трамп назвал результаты встречи «очень хорошими», а Сергей Лавров сказал, что план американской администрации по окончанию войны, детали которого ранее обсуждались в прессе, на переговорах представлен не был.