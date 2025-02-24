В Крыму продадут с аукциона изъятую у украинцев недвижимость

Депутаты Государственного совета аннексированного Крыма согласовали продажу на открытом аукционе 108 объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам и политикам, а также одного нефтеналивного судна. Об этом сообщает ТАСС с заседания Госсовета Крыма.

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Крымские депутаты утвердили продажу 108 объектов недвижимости в городах Алушта, Керчь, Джанкой, Ялта, пгт Массандра, в Белогорском, Черноморском, Кировском и Сакском районах. Также на торги выставят нефтеналивное судно «Истра» 2013 года постройки.

На том же заседании местные депутаты внесли в перечень для национализации еще 720 объектов имущества. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов называет изъятие частной собственности у украинцев «очищением крымской экономики от всякого рода гадости». Российский чиновник добавил, что национализировать те или иные объекты рекомендует парламенту «антитеррористическая комиссия», которая «выявляет причастность собственников объектов к спонсированию киевского нацистского режима».

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Первые аукционы по продаже имущества украинских бизнесменов прошли в Крыму в сентябре 2023 года. По словам Владимира Константинова, крымские власти тогда получили больше 800 миллионов рублей, также чиновник сообщал о планах продать квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского.

По данным ТАСС, всего в 2023 году с продажи частной собственности 410 «недружественных в отношении России людей и государств» в бюджет Крыма поступило 4,8 миллиарда рублей. Крымские депутаты приняли закон о национализации в октябре 2022 года.