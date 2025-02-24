Мошенники начали обманывать россиян на форумах по защите от мошенников

Мошенники начали чаще выдавать себя за жертв мошенничества на интернет-форумах и в группах в соцсетях, сообщили РИА «Новости» в департаменте безопасности ВТБ. Злоумышленники охотятся на людей, которые уже стали жертвами мошенников или ищут способы зашиты от их атак, рассказали специалисты банка.

Представители ВТБ сказали, что это новая схема обмана россиян и общение в чатах с советами по финансовой безопасности может привести к потере денег. «Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместо этого находят ресурсы, где активно «работают» мошенники», — сообщили агентству в банке.

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Люди, которые ищут информацию о способах защиты от мошенников, находят сайты с отзывами и мнениями других людей, уже столкнувшихся с различными способами обмана — но за авторами отзывов могут скрываться злоумышленники, заявили в ВТБ. Злоумышленники убеждают собеседника, что тот действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги.

Если человек последует «инструкциям по спасению денег», то рискует перевести сбережения преступникам, объяснили в ВТБ. «Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно», — заявил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

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Топ-менеджер госбанка посоветовал критично относиться к предложениям, которые «кажутся слишком выгодными», внимательно читать входящие сообщения и пуш-уведомления, а также не передавать полученные от банка коды.

Недавно Центробанк обвинил коммерческие банки в искажении информации о количестве атак клиентов мошенниками. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, некоторые банки не отправляли ее ведомству данные о пострадавших, посчитав, что «человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел» деньги.