Здание тюрьмы «Кресты» продали

Группа компаний «КВС» приобрела здание известной тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. Сделку оформили по итогам торгов 21 февраля, в которых также принимала участие АО «Музыкальная индустрия». Об этом сообщается на сайте государственной корпорации «Дом.рф» и на сайте «КВС».

Согласно документации по итогам аукциона, здание тюрьмы продали за 1,135 миллиарда рублей. Начальную цену объекта установили в 1,051 миллиарда рублей. По данным «Дом.рф», на территории бывшей тюрьмы находится 29 объектов и шесть земельных участков. Общая площадь зданий составляет около 40 тысяч квадратных метров.

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«Мы понимаем ответственность, которую берет на себя наша компания. “Кресты” — не просто здание, это историческая веха, значимая не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», — заявил генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко.

Теперь владельцы здания планируют сделать в «Крестах» музей, «сохраняющий память и историю локации». Также там появятся гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

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О том, что здание «Крестов» выставили на аукцион, стало известно в сентябре прошлого года, при этом о передаче его госкомпании и дальнейшей продаже сообщалось еще в 2022 году.

Тюремный комплекс был построен в конце XIX века. Он расположен на Арсенальной набережной. Свое название тюрьма получила благодаря форме зданий, напоминающей кресты. В разное время там содержались Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Николай Заболоцкий, Анатолий Луначарский, Лев Гумилев и другие известные личности.