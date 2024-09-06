Известная российская тюрьма уйдет с молотка

Имущественный комплекс известного следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге выставили на аукцион. В свое время в «Крестах» снимали сериал «Бандитский Петербург» и содержали Иосифа Бродского и Льва Троцкого. О предстоящем аукционе сообщил генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко, пишет газета «Ведомости».

«Кресты» занимают чуть более четырех гектаров земли. Общая площадь зданий составляет почти 44 тысячи квадратных метров. Однако в итоговое предложение на аукционе войдут не все здания комплекса. Например, действующую церковь Святого князя Александра Невского передадут местной епархии. Кроме того, из лота выведут общежития. В итоге с молотка уйдут объекты на 41 500 квадратных метров и площадка на 3,92 гектара.

Мутко уточнил, что в «Крестах» хотят сделать общественно-деловое пространства с музейно-выставочной составляющей. По его словам, имущественный комплекс выставят на аукцион в конце 2024 года или в начале 2025-го. О планах выставить «Кресты» на торги было известно еще с 2022 года.

Начальная цена объекта составит порядка одного миллиарда рублей, окончательные цифры госкомпания назовет после завершения официальной оценки. Миллиард рублей — хорошая стартовая цена за такой уникальный исторический комплекс в центре города, считает партнер NF Group Станислав Бибик. По его мнению, стоимость «Крестов» может и возрасти.

Миллиард рублей не единственная инвестиция, которая понадобится для развития проекта. «Ведомости» пишут, что здания «Крестов» требуют серьезной реконструкции. Как минимум, следует провести реставрацию исторических фасадов. Если следующий владелец решит преобразовать бывшую тюрьму в музейно-выставочный комплекс или отдать помещения под коммерческие площадки, то ему нужно будет вложиться в адаптацию под современные нормы эксплуатации. Для сравнения: инвестиции в похожий проект «Новая Голландия» составили более 14 миллиардов рублей.

Бибик считает большим плюсом расположение «Крестов» в центральной части Санкт-Петербурга. Такое местоположение обеспечит высокую посещаемость объекту в будущем. Однако на цену продажи может повлиять негативная репутация бывшего места заключения, предполагает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. Он назвал «Кресты» одним из «самых специфичных объектов города». С ним не согласна заместитель руководителя департамента продаж Российского аукционного дома по Санкт-Петербургу Дарья Гончарова, которая считает, что людей тянет к камерам и подземельям. В пример она привела Петропавловскую крепость.

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в конце XIX века на Арсенальной набережной. Свое название он получил благодаря двум пятиэтажным зданиям, которые визуальны напоминают кресты. В «Кресты» попадали уголовные и политические заключенные, в том числе Николай Заболоцкий, Анатолий Луначарский и Лев Гумилев. Как тюрьма здание уже не функционирует. Сейчас здание бывшего СИЗО признано объектом культурного наследия.

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