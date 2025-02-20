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Политика

Россия заявила о возможности очередного обмена заключенными с США

15:26 20.02.2025

Вопрос очередного обмена заключенными между США и Россией находится в повестке дня двусторонних отношений стран. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — отметил Песков. 

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12 февраля стало известно, что Россия освободила преподавателя англо-американской школы в Москве, гражданина Америки Марка Фогеля, приговоренного в 2022 году к 14 годам заключения в российской колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. В 2021 году Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево с 11 граммами марихуаны и 8 граммами гашишного масла, спрятанными в коробке из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Американский президент Дональд Трамп тогда назвал освобождение Фогеля «жестом доброй воли» со стороны России.

В обмен на Фогеля Вашингтон передал Москве осужденного в США за отмывание девяти миллиардов долларов с помощью криптобиржи BTC-e гражданина России Александра Винника. Его возвращение в Россию 13 февраля подтвердил «Ведомостям» адвокат Аркадий Бух. По его словам, в ближайшее время адвокаты будут добиваться рассекречивания судебных материалов по делу Винника.

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Александра Винника арестовали по запросу Соединенных Штатов во время его отдыха в Греции в 2017 году, обвинив, в том числе, в причастности ко взлому японской криптобиржи MtGox. Кроме этого, Виннику также позже были предъявлены обвинения в России и во Франции.

РБК пишет, что Винник пытался добиться возвращения в Россию путем своего обмена на американского журналиста Эвана Гершковича еще в 2023 году.

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