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Политика

СМИ: в Европе испугались конца трансатлантического альянса

11:05 20.02.2025

Европейские политики обеспокоены возможным распадом трансатлантического альянса, пишет Politico, ссылаясь на слова европейского дипломата, который заявил, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин намерены «разрушить Европу».

«Сейчас у нас есть союз между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который тоже хочет уничтожить Европу. <…> Трансатлантическому альянсу пришел конец», — заявил изданию дипломат, пожелавший сохранить анонимность. 

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Эту же тему поднимают на закрытых обсуждениях в Брюсселе. Так, некоторые европейские дипломаты «напрямую» высказывают мысли о том, что американское руководство «находит общий язык с Россией в стремлении разрушить ЕС», отмечает Politico.

В настоящее время некоторые европейские политики начинают осознавать, насколько глубоко изменился их мир, пишет издание, добавляя, что теперь они должны взаимодействовать с Америкой, которая в лучшем случае настроена скептически, а в худшем — враждебно к старому миру, который они представляют. 

Сомнений в том, что Трамп готов «нажить себе врагов в Европе» практически не осталось в том числе и из-за его критики в отношении президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание.

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Как отмечает Politico, «даже самые верные друзья США» на европейском континенте были «шокированы» тем, что американский президент обвинил Украину «в начале войны» с Россией. «Господи», — прокомментировал изданию заявление Трампа один из неназванных представителей британского правительства.

19 января Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «умеренно успешным комиком» и «диктатором без выборов». В принадлежащей ему соцсети Truth Social американский президент также написал, что война между Украиной и Россий «гораздо важнее для Европы», чем для США. 

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