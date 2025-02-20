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Общество

Россиянка погибла при попытке сделать селфи в движущемся поезде на Шри-Ланке

11:50 20.02.2025

На Шри-Ланке погибла туристка из России, которая пыталась сделать селфи во время движения пассажирского поезда. Об этом пишет местное издание Ada Derana со ссылкой на заявление полиции. 

Сообщается, что россиянка, прилетела на остров в составе группы из 12 человек. Утром 19 февраля туристы приехали на станцию Бадулла и сели в поезд, который направлялся в Коломбо Форт. 

В местной полиции рассказали, что во время движения железнодорожного состава, женщина высунулась из вагона и попыталась сделать селфи. На пути оказался земляной вал, с которым россиянка столкнулась на полной скорости. Согласно предварительному расследованию, от удара туристка сорвалась и упала.

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Информацию о смерти россиянки подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин. По его словам, туристка скончалась по дороге в больницу.

«Она выпала из поезда. На момент, когда ее привезли в больницу, была констатирована смерть», — рассказал о произошедшем Ивин.

Дипломат отметил, что российское посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и репатриации тела погибшей женщины.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что погибшей оказалась 53-летняя Ольга Перминова, которая прилетела на Шри-Ланку и мечтала прокатиться на поезде по живописным местам.

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Отмечается, что несчастный случай произошел, когда пассажирский поезд приближался к городу Элла, в котором расположен знаменитый 9-арочный мост. Именно в тот момент женщина высунулась из вагона, пишет Shot. 

По данным телеграм-канала, россиянку экстренно госпитализировали в больницу города Бадулла с серьезными травмами головы.

Ранее стало известно, что на острове Провиденсьялес акула напала на 55-летнюю туристку из Канады, когда та попыталась сделать фото с рыбой. The New York Times со ссылкой на пресс-релиз правительства островов Теркс и Кайкос сообщил, что акула откусила женщине обе руки.

По мнению специалистов, опрошенных газетой, морское животное, вероятно, приняло телефон туристки за рыбу-приманку из-за блеска экрана или камеры.

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