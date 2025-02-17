Туристка хотела сделать фото с акулой и лишилась рук

Акула откусила обе руки туристке из Канады, когда та попыталась сфотографировать ее, сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-релиз правительства островов Теркс и Кайкос. Женщина выжила, ее уже доставили на родину для получения медицинской помощи.

Инцидент произошел 7 февраля. Власти сообщили, что туристка попыталась сделать фото с рыбой, находясь на мелководье. Акула атаковала 55-летнюю женщину на острове Провиденсьялес — туристическом центре для любителей дайвинга и пляжного отдыха. Пляж, на котором произошло нападение, был открыт заново только 9 февраля, к тому времени акула уже покинула прибрежные воды.

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The New York Times сообщает, что туристка получила медицинскую помощь, а затем вернулась для лечения в Канаду. Полиция Теркс и Кайкос проводит расследование инцидента — власти страны уже рекомендовали туристам не кормить морских животных и не плавать в мутной воде.

Опрошенные The New York Times эксперты отметили, что акула могла принять телефон туристки за рыбу-приманку из-за блеска экрана или камеры — такие рыбы привлекают акул к берегу. По их мнению, фотографировать акул может быть опасно из-за того, что рыба может принять телефон за добычу и атаковать его. Они утверждают, что этот эпизод не мог произойти из-за того, что акула просто решила напасть на туристку.

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Акулы редко принимают человека за добычу, их укусы чрезвычайно редки. Как правило, акулы не нападают на человека сами — укусы являются либо результатом несчастных случаев, либо из-за контакта, инициатором которого является человек. За 2024 в мире было зафиксировано лишь 88 нападений акул на человека, погибло лишь четыре человека.

Теркс и Кайкос — британская заморская территория, расположенная рядом с Багамскими островами. Это один из центров туризма для обеспеченных туристов — нападения акул здесь происходят крайне редко, за 2024 год был зафиксирован лишь один случай. Жертва выжила.