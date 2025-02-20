Бывший российский дипломат раскритиковал оппозицию и призвал создать партию

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который стал единственным сотрудником МИДа, демонстративно ушедшим в отставку после начала полномасштабной войны в Украине, предложил лидерам российской оппозиции перестать устраивать митинги и создать партию. Об этом он рассказал «Холоду».

Бондарев считает «неверной стратегией» проведение митингов ради митингов. Он полагает, что российская оппозиция должна перестать опираться на отдельных личностей и перейти «к политике институтов, политике партий и движений», которые бы опирались на широкие слои неравнодушных граждан и разрабатывали политические цели и стратегии, а также воплощали бы их в жизнь с помощью своих представителей.

«Само существование такой партии — с обменом мнениями и поиском консенсуса по важным вопросам, с выборностью и сменяемостью первых лиц и другими атрибутами нормального политического объединения — стало бы хорошей политической школой для россиян», — подчеркивает Бондарев.

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На основе такой партии, по мнению бывшего дипломата, можно было бы создавать «проект альтернативной России граждан, а не Путина». «В рамках такого проекта можно вести речь о выработке видения будущего России и стратегии действий, которые можно было бы предлагать в том числе и западным лидерам, ведь у них очевиден идейный вакуум в отношении того, что делать с путинской Россией», — добавил он.

Накануне Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза объявили о новых антивоенных акциях, которые должны пройти в Берлине и других городах 1 марта под лозунгом «Путин, хватит убивать». В середине ноября прошлого года тысячи людей вышли на митинги в крупных городах по всему миру. Самой многочисленной стала акция в Берлине. В марше приняли участие около пяти тысяч человек.