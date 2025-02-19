Навальная призвала россиян выходить на марши 1 марта

Юлия Навальная призвала россиян выходить на антивоенные марши 1 марта — в Берлине и других городах. Она назвала участие в акции ответственностью перед теми, кого уже нет, и теми, кто не может выйти на подобные мероприятия.

«Каждый из нас — это голос, которым мы должны воспользоваться. Мы должны говорить, мы должны напоминать всему миру, что происходит», — написала Навальная у себя в телеграм-канале.

Марш в Берлине 1 марта представители российской оппозиции анонсировали 12 декабря. Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза опубликовали «обращение к демократическим и антивоенным силам России», где написали, что демонстрация должна стать «громким голосом настоящей России, голосом за жизнь, за мир и за свободу, голосом против войны, тирании и политических убийств».

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Дату 1 марта организаторы объяснили тем, что на предшествующие ей недели приходится сразу несколько годовщин трагических событий. Это три года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, десятилетие со дня убийства политика Бориса Немцова в Москве и год с убийства Алексея Навального в колонии.

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16 февраля, в день смерти Навального в колонии заполярного поселка Харп, люди принесли цветы на могилу политика на московском Борисовском кладбище. Навальная поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течении года, «всех, кто помнит об Алексее». «Если так много хороших людей на одной стороне, мы не можем не победить. Путин хотел сломить не только моего мужа, но и каждого из нас», — заявила Навальная.

17 ноября прошлого года в нескольких городах мира прошли организованные российской оппозицией антивоенные акции. Крупнейшей стал марш в Берлине, в котором приняли участие около пяти тысяч человек.