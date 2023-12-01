Все фракции Верховной Рады Украины выступили против проведения выборов во время войны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на текст заявления.

Оно было подписано в рамках встречи в формате «Диалогов Жана Монне» для мира и демократии, которая проходила с 10 по 12 ноября в Закарпатье. Представители всех представленных в украинском парламенте политических сил заявили, что «пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов». В документе говорится, что выборы в Украине могут быть проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения в стране.

Среди прочих документ подписали Давид Арахамия от фракции «Слуга народа», Юлия Тимошенко от «Батькивщины», Ирина Геращенко от «Евросолидарности» и Александра Устинова от «Голоса».

Ранее против проведения выборов в Украине во время войны выступил президент страны Владимир Зеленский. 7 ноября во время очередного вечернего обращения к нации он заявил, что проведение выборов в стране сейчас «не ко времени».

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», — сказал он .

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которого зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые от Украины ожидает только Россия», — добавил Зеленский.



Украинский президент не впервые высказывается против проведения выборов до окончания войны. В августе он заявил, что хотел бы провести выборы, но украинское законодательство запрещает это делать во время военного положения. Кроме того, Зеленский сказал, что в условиях войны нельзя обеспечить возможность проголосовать всем украинцам.

Официально президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года. Осенью 2023 года из-за войны в стране отменили проведение парламентских выборов.

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