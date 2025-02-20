Отношения между учеными России и США могут быть «разморожены», но организация взаимодействия начнет строиться иначе, заявил ТАСС помощник Владимира Путина Андрей Фурсенко. Научные отношения полностью не замораживались, но теперь в любом случае «что-то сильно поменяется по разным причинам», сказал Фурсенко.

«Какие-то отношения всегда были, полностью они никогда не замораживались. Но, конечно, это будет организовано не совсем так, как было до этого», — добавил помощник Путина, бывший министр образования и науки.

Почему партия войны боится переговоров И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства Политика 5 минут чтения

В начале февраля Фурсенко рассказывал, что «недружественные России страны» меняют свою позицию по отношению к сотрудничеству в научной сфере. «Например, в Германии существуют достаточно серьезные попытки без шума, тихо то, что было, возобновить, и, может, даже начать какие-то новые исследования», — говорил Фурсенко.

Новое заявление помощника Путина прозвучало вскоре после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Участник делегации, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США не только обсуждали войну в Украине, но также «наводили мосты» в отношениях друг с другом.

Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти При Путине уничтожили секспросвет и довели страну до эпидемии. Хотя когда-то у нас было преимущество в борьбе с вирусом Общество 6 минут чтения

Последние несколько лет Министерство науки и высшего образования ужесточало правила общения российских ученых с иностранцами и международными организациями. В 2019 году ведомство издало приказ, который обязывал все научные организации за пять дней уведомлять министерство о планируемой встрече с гражданами других стран. Приказ был отменен, но с осени 2023 года минобрнауки снова стало требовать от учебных заведений извещать о контактах с заграничными учеными и любыми другими иностранцами.