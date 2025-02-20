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Политика

Научные отношения России и США могут «разморозить»

18:45 20.02.2025

Отношения между учеными России и США могут быть «разморожены», но организация взаимодействия начнет строиться иначе, заявил ТАСС помощник Владимира Путина Андрей Фурсенко. Научные отношения полностью не замораживались, но теперь в любом случае «что-то сильно поменяется по разным причинам», сказал Фурсенко.

«Какие-то отношения всегда были, полностью они никогда не замораживались. Но, конечно, это будет организовано не совсем так, как было до этого», — добавил помощник Путина, бывший министр образования и науки.

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В начале февраля Фурсенко рассказывал, что «недружественные России страны» меняют свою позицию по отношению к сотрудничеству в научной сфере. «Например, в Германии существуют достаточно серьезные попытки без шума, тихо то, что было, возобновить, и, может, даже начать какие-то новые исследования», — говорил Фурсенко.

Новое заявление помощника Путина прозвучало вскоре после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Участник делегации, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США не только обсуждали войну в Украине, но также «наводили мосты» в отношениях друг с другом. 

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Последние несколько лет Министерство науки и высшего образования ужесточало правила общения российских ученых с иностранцами и международными организациями. В 2019 году ведомство издало приказ, который обязывал все научные организации за пять дней уведомлять министерство о планируемой встрече с гражданами других стран. Приказ был отменен, но с осени 2023 года минобрнауки снова стало требовать от учебных заведений извещать о контактах с заграничными учеными и любыми другими иностранцами.

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