Мэр обрадовался тараканам в элитной гимназии

В городе Невинномысске Ставропольского края ученики гимназии №10, считающейся элитной, сняли на видео ползающих в туалете тараканов. Мэр города Михаил Миненков написал у себя в телеграм-канале, что ему радостно от подобной новости и что отсутствие тараканов — это плохо, поскольку свидетельствует о плохой экологии.

Видео с тараканами первым опубликовал телеграм-канал «Подслушано Невинномысск». Автор поста написал, что насекомые были замечены на первом этаже гимназии, и выложил фото с десятками тараканов, пойманных в расставленные на полу клеевые ловушки.

«Первоклашки забирают весь хлеб и через 15 минут, когда тот пролежал в рюкзаке, выкидывают в мусорку чуть ли не по килограмму. Школа не раз травила их, но такие деградирующие дети не понимают, что так нельзя», — привело слова одного из родителей школьников издание «Блокнот». Учебное заведение считается в городе элитным, написали журналисты. Его полное название — «Гимназия № 10 ЛИК (личность-интеллект-культура)».

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Через некоторое время после первых публикаций мэр Невинномысска записал видеоролик, призвав горожан не удивляться, если снова кто-то увидит тараканов, и не «начинать создавать какую-то панику».

«Дорогие друзья, радостно! Я 47 лет живу, я забыл, что такое тараканы. Раньше на каждой порядочной кухне у самой чистой хозяйки были тараканы. Прямо у самой чистой. Смотришь — ползет мохнатенький», — рассказал Миненков. По его словам, сейчас, «видно, что-то не то с экологией — тараканов нет».

Мэр призвал разделить с ним радость от того, что в городе встречаются зайцы, «мышки бегают» и «косуля вот недавно была». «Так мы скоро и до ежиков доживем», — сказал Миненков.

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По его словам, у администрации гимназии есть действующий договор с федеральным «Центром гигиены и эпидемиологии» на дезинсекцию всех помещений здания. Последняя подобная санобработка проводилась перед началом третьей четверти, но сейчас администрация гимназии направила заявку на выполнение внеплановых дезинсекционных работ, написал мэр.

Год назад Миненков предложил мужчинам «подкрадываться» к женщинам ради повышения рождаемости. Летом мэр Невинномысска призывал горожан «не скулить» из-за отключений электроэнергии. Несколько дней назад Миненков пристыдил людей, которые после снегопада не вышли его убирать с улиц и не «раскидали пешеходочку».