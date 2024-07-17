Мэр российского города призвал жителей «не скулить» из-за отключений света

Мэр города Невинномысск Ставропольского края Михаил Миненков ответил на жалобы жителей по поводу отключения света. Он призвал их «не скулить» и отнестись к ситуации с пониманием, пишет «Подъем».

По словам Миненкова, отключений электроэнергии в городе не было, а были лишь перебои в ее подаче.

«Не оставались мы вообще без света, просто перебой был в одном микрорайончике — час, в другом — час. Постоянно переключали. Много людей и много мнений. Я поддерживаю сегодня одно мнение. Я написал уже, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поедьте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут», — приводит его слова издание.

Накануне в своем телеграм-канале Миненков обратился к жителям Невинномысска, пояснив, что в регионе вводятся временные ограничения подачи электроэнергии. Тогда он посоветовал горожанам «вспомнить сложные времена», «держать удар» и напомнил, что «бабушки наши свечи и спички копили в мешках в сенцах».

«Сегодняшний случай — бытовой, технические мирные внештатные ситуации, аномальная жара, но в Шебекино Белгородской области уже давно бьются, ежедневно без света — держатся!… За Шебекино! За Армию и Флот!» — написал мэр.

Жители города остались без света на несколько часов из-за аварии на Ростовской атомной электростанции, случившейся днем 16 июля. Энергоблок отключился из-за «срабатывания защиты генератора». Без электричества остались населенные пункты от оккупированного Крыма до Дагестана.

Энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу утром среды, 17 июля. До сих пор ряд населенных пунктов на юге остаются без света. В Невинномысск электричество начало возвращаться вечером вторника.

Михаил Миненков активно ведет соцсети и уже отметился неоднозначными высказываниями. В январе он призвал российских мужчин «подкрадываться к своим женщинам», чтобы «через девять месяцев родить не 700 человек, а 10 тысяч». В апреле мэр Невинномысска записал 23-минутную видеоинструкцию о правильном воспитании детей. С точки зрения Миненкова, только изнурительным трудом можно сделать из современного ребенка порядочного человека.

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