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Политика

Зеленский назвал заявление Трампа о его рейтинге российской пропагандой

14:36 19.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно его рейтинга доверия, который сказал, что украинского лидера поддерживает всего 4% украинцев. 

«Сейчас рейтинг доверия мне составляет 57%, так что если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет», — подчеркнул Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля. 

Он добавил, что информация о 4% рейтинге доверия исходит от России. «У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются Америкой и Россией. Я только могу посочувствовать президенту Трампу, который находится в этом дезинформационном пространстве», — продолжил Зеленский. 

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Президент Украины также упрекнул администрацию Трампа в «смягчении политики» в отношении России, а также в том, что его команда называет войну «нарушением территориальной целостности» и «конфликтом», пишет «Суспiльне».

Кроме того, в интервью телеканалу ARD Зеленский подчеркнул, что будет «защищать свою страну», оставаясь на посту президента до тех пор, пока Украину не возьмут в НАТО и Евросоюз. Зеленский сказал, что ради мира он готов на все, а также обвинил Кремль в том, что он «хочет от него избавиться» в политическом смысле.

Ранее Трамп на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде заявил, что рейтинг Зеленского якобы опустился до 4%. Республиканец также заявил, что в Украине необходимо провести выборы. Кроме того, президент США утверждает, что Зеленский «не знает», куда была направлена половина денег, которые Вашингтон выделил Киеву.  

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