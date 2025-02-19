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Общество

Повреждение имущества провоенных россиян станет экстремизмом

18:31 19.02.2025

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к статье 167 Уголовного кодекса («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Теперь россиянам будет грозить до пяти лет лишения свободы, если они нанесут вред имуществу тех, кто поддерживает войну в Украине. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. 

Согласно поправкам, теперь уголовная статья подразумевает ответственность за преступления «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

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В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время в России участились «случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении этой операции». Авторы законопроекта утверждают, что таких случаев было более 60.

При этом в декабре прошлого года Госдума одобрила еще один законопроект, согласно которому совершение преступления на почве вражды и ненависти станет основанием для внесения в перечень «экстремистов и террористов».

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«Такое отягчающее обстоятельство может использоваться при обвинении в совершении буквального любого преступления, например, кражи, “фейков” об армии или госизмены», — рассказал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Также в список «экстремистов и террористов» могут попасть те, кого обвинили в повторной дискредитации армии, геноциде и повторной пропаганде, демонстрации или обороте нацистской или экстремистской символики.

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