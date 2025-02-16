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Общество

Россияне несут цветы на могилу Навального

12:21 16.02.2025

16 февраля исполняется ровно год со смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк», расположенной за полярным кругом в поселке Харп. В Москве местные жители принесли цветы на могилу политика на Борисовском кладбище. 

Как пишет «Медуза», людей свободно пускают на кладбище, однако некоторых фотографов выгоняют, утверждая, что для съемки якобы нужна аккредитация. Возложить цветы на могилу Навального пришли также Посол США в России Линн Трейс, посол Великобритании Найджел Кейси, посол Испании Рикардо Мартинес Васкес и посол Австралии Джон Гиринг.

Фото «Холода»

RusNews пишет, что в Барнауле силовики оцепили памятник «Прощание», который считается место памяти Навального в городе. У одной из местных жительниц силовики проверили документы, настойчиво задавая вопрос, «в честь чего» она хотела возложить цветы.

Телеграм-канал «Коми политзек» сообщил, что в Ухте полицейские задержали мужчину после того, как он возложил цветы к мемориалу жертвам политических репрессий. Имя задержанного не называется.

По данным «Осторожно, новости», в Петербурге силовики оцепили Соловецкий камень. Также телеграм-канал пишет, что в Москве наблюдаются сбои в работе GPS. Кроме того, в Екатеринбурге по всему городу разложили 50 резиновых уточек.

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Акции памяти проходят сегодня и в других странах. Их полный список собрала «Новая Газета Европа». 

«Я благодарна каждому, кто помнит об Алексее. Я благодарна тем, кто весь этот год поддерживал меня. Если так много хороших людей на одной стороне, мы не можем не победить. Путин хотел сломить не только моего мужа, но и каждого из нас. Боль, которую мы чувствуем, делает нас сильнее, и этот год показал, что мы крепче, чем сами о себе думали» — заявила Юлия Навальная.

Вдова политика проведет встречу в Берлине в мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

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