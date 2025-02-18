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Общество

В Европе и Украине не осталось запасов оружия на складах

14:30 18.02.2025

Генеральный директор крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у Европы и Украины иссякли запасы оружия, и раскритиковал европейских чиновников за недостаточное финансирование оборонной промышленности.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — сказал глава Rheinmetall.

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Паппергер заявил, что спрос на оружие в Европе останется высоким даже в случае прекращения огня на войне в Украине. С ним согласны и инвесторы, которые начали активно финансировать европейскую военную промышленность после полномасштабного российского вторжения в Украину. Стоимость акций Rheinmetall выросла почти в четыре раза с 2022 года и продолжает расти на фоне заявлений властей США о возможном сокращении поддержки европейской безопасности.

В этом же интервью глава Rheinmetall обвинил европейских чиновников в том, что они не уделяли должного внимания обороне. По его мнению, из-за этого Европу не пригласили на переговоры между Россией и США о завершении войны в Украине. Он сравнил европейцев с детьми, которым «приходится обедать за другим столом, пока родители обедают». «Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в один процент на оборону — это нормально», — заявил Паппергер.

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В январе верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила о риска нападения Россию на Европу в 2028-2030 году. Ранее с похожим прогнозом выступали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус.

Россия готовила покушение на Армина Паппергера после начала войны в Украине. Об этом сообщали источники CNN, а также заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай.

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