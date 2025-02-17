EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Студентка помогла инсценировать собственное похищение

14:56 17.02.2025

Студентка из Таганрога помогла записать видео с инсценировкой собственного похищения и требованием выкупа за освобождение. «Вести Воронеж» со ссылкой на знакомый с делом источник сообщили, что 18-летняя девушка сослалась на мошенников, которые заставили ее шантажировать родителей. Размер выкупа составил три миллиона рублей, написал телеграм-канал Baza.

Мать студентки обратилась в полицию 11 февраля и рассказала, что дочь возвращалась домой на поезде, но пропала по дороге. Проводник поезда позже подтвердил, что девушка действительно ехала рейсом «Москва — Таганрог», но около двух часов ночи сошла на станции Придача — это окраина Воронежа на левом берегу Воронежского водохранилища.

Мешок в кустах
Мешок в кустах
В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре
Криминал9 минут чтения

Родителям студентки позже пришло сообщение с видеороликом, где та сообщала, что ее похитили и требуют выкуп в три миллиона рублей, рассказал источник «Вестей Воронеж». Отправляя родным ролик с инсценировкой собственного похищения, девушка действовала по указанию мошенника, уточнил телеканал. Мошенник убедил ее, что так она поможет силовикам выйти на след некой преступной группы и защитить ее родных. Родителям неизвестный угрожал «применить к дочери физическую силу».

Студентку зовут Юлия, она села на поезд 10 февраля, а 11-го должна была быть в Таганроге, писала Baza. По данным телеграм-канала, 12 февраля ее отцу по имени Олег пришло сообщение в мессенджере с роликом, в котором его дочь испуганным голосом говорила, что ее держат в неизвестном здании.

«Я погуляю чучуть»
«Я погуляю чучуть»
Мать получила с номера ребенка странное сообщение с орфографическими ошибками и поняла: ее дочь в беде
Криминал16 минут чтения

По версии телеграм-канала, неизвестный запретил родителям обращаться в полицию. «Ищи три миллиона, Олежка. Мусорнешься — увидишь последствия. У тебя сутки», — привела цитату Baza.

Девушку в итоге нашли в одной из квартир города Нововоронеж, примерно в 40 километрах от станции Придача, сообщил телеграм-канал. Студентка дала показания следователям, полицейские собираются возбудить дело по статье «Вымогательство» (ст. 163 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования