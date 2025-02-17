Студентка помогла инсценировать собственное похищение

Студентка из Таганрога помогла записать видео с инсценировкой собственного похищения и требованием выкупа за освобождение. «Вести Воронеж» со ссылкой на знакомый с делом источник сообщили, что 18-летняя девушка сослалась на мошенников, которые заставили ее шантажировать родителей. Размер выкупа составил три миллиона рублей, написал телеграм-канал Baza.

Мать студентки обратилась в полицию 11 февраля и рассказала, что дочь возвращалась домой на поезде, но пропала по дороге. Проводник поезда позже подтвердил, что девушка действительно ехала рейсом «Москва — Таганрог», но около двух часов ночи сошла на станции Придача — это окраина Воронежа на левом берегу Воронежского водохранилища.

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Родителям студентки позже пришло сообщение с видеороликом, где та сообщала, что ее похитили и требуют выкуп в три миллиона рублей, рассказал источник «Вестей Воронеж». Отправляя родным ролик с инсценировкой собственного похищения, девушка действовала по указанию мошенника, уточнил телеканал. Мошенник убедил ее, что так она поможет силовикам выйти на след некой преступной группы и защитить ее родных. Родителям неизвестный угрожал «применить к дочери физическую силу».

Студентку зовут Юлия, она села на поезд 10 февраля, а 11-го должна была быть в Таганроге, писала Baza. По данным телеграм-канала, 12 февраля ее отцу по имени Олег пришло сообщение в мессенджере с роликом, в котором его дочь испуганным голосом говорила, что ее держат в неизвестном здании.

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По версии телеграм-канала, неизвестный запретил родителям обращаться в полицию. «Ищи три миллиона, Олежка. Мусорнешься — увидишь последствия. У тебя сутки», — привела цитату Baza.



Девушку в итоге нашли в одной из квартир города Нововоронеж, примерно в 40 километрах от станции Придача, сообщил телеграм-канал. Студентка дала показания следователям, полицейские собираются возбудить дело по статье «Вымогательство» (ст. 163 УК).