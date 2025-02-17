В Думе заявили о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что «в ближайшее время» платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию, но столкнутся со сложностями при входе в отечественный рынок. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — утверждает Аксаков.

Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей Я не смогла с этим мириться. Теперь я получаю угрозы, и мне не выплатили зарплату за несколько месяцев Общество 17 минут чтения

При этом, глава думского комитета считает, что Visa и Mastercard «придется использовать» в случае отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы.

«При этом вхождение в российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — сказал Аксаков.

После ухода Visa и Mastercard из России в марте 2022 года выпущенные российскими банками карты этих систем перестали работать за границей, но функционировали внутри страны. В конце 2024 года у некоторых карт Visa и Mastercard истекли сроки действия сертификатов безопасности, из-за чего они теперь могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах.

Мешок в кустах В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре Криминал 9 минут чтения

Зампредправления ВТБ-банка Георгий Горшков утверждал, что проблема затронет «не более чем 1%» россиян, так как у подавляющего числа клиентов уже есть российские карты «Мир». По данным ЦБ на конец 2023 года, банки выпустили более 287 миллионов карт «Мир». На них приходится 56% объема всех операций по картам в России и 55% выпущенных карт.

По словам директора сервиса по удаленному открытию зарубежных карт Easypay.World Яны Кузнецовой, в России также набирает популярность китайская платежная система UnionPay, которая предлагает возможность международных платежей.