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Общество

В Думе заявили о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

13:58 17.02.2025

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что «в ближайшее время» платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию, но столкнутся со сложностями при входе в отечественный рынок. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — утверждает Аксаков.

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При этом, глава думского комитета считает, что Visa и Mastercard «придется использовать» в случае отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы. 

«При этом вхождение в российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — сказал Аксаков. 

После ухода Visa и Mastercard из России в марте 2022 года выпущенные российскими банками карты этих систем перестали работать за границей, но функционировали внутри страны. В конце 2024 года у некоторых карт Visa и Mastercard истекли сроки действия сертификатов безопасности, из-за чего они теперь могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах.

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Зампредправления ВТБ-банка Георгий Горшков утверждал, что проблема затронет «не более чем 1%» россиян, так как у подавляющего числа клиентов уже есть российские карты «Мир». По данным ЦБ на конец 2023 года, банки выпустили более 287 миллионов карт «Мир». На них приходится 56% объема всех операций по картам в России и 55% выпущенных карт.

По словам директора сервиса по удаленному открытию зарубежных карт Easypay.World Яны Кузнецовой, в России также набирает популярность китайская платежная система UnionPay, которая предлагает возможность международных платежей.

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