Выпущенные в России карты Visa и Mastercard могут перестать работать

У карт международных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, начнут истекать сертификаты безопасности чипов. Это произойдет впервые с момента ухода платежных систем из России в 2022 году, сообщил РБК.

По истечении срока действия сертификата карта прекращает действие и подлежит замене. Российские банки оказались в ситуации, когда должны будут самостоятельно решать: продолжать принимать такие карты к оплате или нет, пишет издание. Наличие проблемы РБК подтвердили в Сбере, ВТБ и МТС-банке.

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия карт и закупаются банками на определенный срок: три года, пять лет и так далее, объяснил РБК источник на рынке. Функционирование любой карты зависит от двух банков-участников платежной цепочки, — банка-эмитента, который выпустил карту, и банка-эквайера, который проводит платеж.

После истечения срока действия сертификата часть платежей в любом случае может перестать проходить, рассказал собеседник издания. Например, если оплата производится в отложенном режиме — в общественном транспорте или через терминал на кассе магазина, не подключенный к интернету.

На карты иностранных платежных систем в России, согласно данным Центробанка, приходится около 44% объема всех операций.

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В ВТБ РБК рассказали, что сейчас проводят «дополнительные тесты с такими картами». Зампредправления банка Георгий Горшков отметил, что часть платежей «в любом случае» может перестать проходить. По его словам, проблема затронет «не более чем 1%» россиян, так как у подавляющего числа клиентов уже есть российские карты «Мир».

В Сбербанке изданию рассказали, что Центробанк и государственная Национальная система платежных карт сейчас «прорабатывают вопрос, чтобы карты продолжили работать в новых условиях, когда сертификаты истекут».

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В МТС-банке сообщили, что большинство клиентов уже выпустили себе карты «Мир». Клиентам, у которых после 31 декабря 2024 года не будут работать карты Visa и Mastercard, в банке обещают выпустить новые карты «в случае необходимости или по запросу».

При помощи сертификатов происходит шифрование данных карты во время связи терминала и банка, к которому тот подключен. Заменить эту систему можно, используя сертификаты других стран или российские алгоритмы шифрования, пояснил РБК коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

После ухода Visa и Mastercard из России в марте 2022 года выпущенные российскими банками карты этих систем перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны. Операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт. Согласно данным ЦБ на конец 2023 года, банки выпустили более 287 миллионов карт «Мир». На них приходится 56% объема всех операций по картам в России и 55% выпущенных карт.