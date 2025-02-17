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Новости

Сотрудники морга требовали взятку за ускорение выдачи тел

15:42 17.02.2025

В Таганроге арестовали руководителя и сотрудников морга по делу о получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, руководство и сотрудники ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тел, а также подготовку к захоронению. Сообщается, что денежные средства проходили мимо кассы учреждения и присваивались фигурантами дела.

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Следователи возбудили в отношении руководителя и нескольких сотрудников бюро дело по статье о получении взятки. Отмечается, что ранее в их домах и на рабочих местах прошли обыски. 

Об обысках на рабочем месте ТАСС написал 7 февраля со ссылкой на силовиков. Сотрудников морга тогда опросили и изъяли у них компьютеры и документацию. 

«Проверяется информация о возможной причастности руководства, сотрудников учреждения к систематическому вымогательству взяток у жителей города за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим)», — рассказал неназванный собеседник ТАСС из силовых структур. 

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По предварительным данным, преступная схема работала с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Сообщается, что за эти годы на банковские счета сотрудников поступили незаконно полученные денежные средства в размере более 70 миллионов рублей. 

Ранее портал «Вести Воронеж» со ссылкой на источники сообщил, что 18-летняя студентка из Таганрога помогла записать видео с инсценировкой собственного похищения и требованием выкупа за освобождение. По словам источников, шантажировать своих родителей девушку заставили мошенники. Размер выкупа составил три миллиона рублей, написал телеграм-канал Baza.

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