Российский бизнес будет ждать подвижек в санкциях после переговоров Москвы и Вашингтона

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду на смягчение санкционного режима после переговоров представителей России и США по Украине, которые пройдут в столице Саудовской Аравии.

«Если действительно завтра начнутся переговоры в Эр-Рияде по урегулированию на Украине, вполне возможно, что какие-то подвижки будут и в режиме санкций», — сказал Шохин в ходе Налогового форума, который проходит в рамках «Недели российского бизнеса».

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Ранее Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex, который владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, подумать о возвращении в Россию.

При этом РИА «Новости» утверждает, что сообщения о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине подтолкнули крупные южнокорейские компании такие, как Hyundai Motor Group, Samsung и LG Electronics начать прорабатывать меры по возможному возвращению на российский рынок.

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Встреча американской и российской делегаций, на которой будут обсуждаться условия прекращения огня и завершения конфликта в Украине, пройдет, как ожидается, 18 февраля.

Переговоры проведет гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет Reuters со ссылкой на источник в Эр-Рияде. «Агентство» напоминает, что Дмитриева связан с семьей Владимира Путина, отмечая, что он также входит в правление «Иннопрактики», которую возглавляет младшая дочь Путина Катерина Тихонова. Кроме того, он женат на подруге Тихоновой Наталье Поповой. Газета Financial Times ранее писала, что эта дружба сделала Дмитриева влиятельной персоной в Кремле.