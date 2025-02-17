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Политика

Зеленский пообещал не признать результаты переговоров США и России

15:53 17.02.2025

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах США и России о прекращении войны на этой неделе и не примет результаты, достигнутых в Саудовской Аравии, договоренностей. 

«Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как безрезультатные. И мы не можем признавать договоренности о нас без нас», — передает слова Зеленского британская газета The Guardian. 

Президент Украины также рассказал, что «впервые» заметил определенный интерес со стороны Китая к урегулированию военного конфликта, пишет издание. Он не исключил, что Пекин может оказаться за столом переговоров, но отметил, что среди участников должны быть только те, кто может взять на себя ответственность за гарантии безопасности и остановку российской агрессии, уточняет «Интерфакс-Украина». 

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Зеленский, как передает агентство, подчеркнул, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится 18 февраля, «не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят на уровне представителей Соединенных Штатов и России». Однако президент Украины добавил, что уточнит результаты переговоров Москвы и Вашингтона у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Кроме того, Зеленский отметил, что рассчитывает получить больше ясности относительно будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом после того, как спецпредставитель США Кит Келлог посетит Украину.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал, что надеется на «подвижки в режиме санкций» после переговоров представителей России и США по Украине. А в российской Госдуме заявили о возможном возвращении платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину. 

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