СМИ: в России потребовали запретить косметику бренда MAC

Патентное бюро GPG потребовало запретить в России косметику канадского бренда МАС, усмотрев в слогане компании «ЛГБТ-пропаганду». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Утверждается, что речь идет о слогане «All Ages. All Races. All Genders», который переводится как «Все возраста. Все расы. Все гендеры». Патентное бюро провело «лингвистическую экспертизу» слогана и, как пишет Shot, пришло к выводу, что в нем «в завуалированной форме утверждается информация о существовании множества гендеров, то есть более двух».

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По данным телеграм-канала, в GPG считают, что косметический бренд «развращает население и продвигает нетрадиционные сексуальные отношения как норму». Shot отмечает, что на сайте МАС также есть раздел, посвященный партнерству с представителями ЛГБТ.

«Основанная в 1984 году двумя мужчинами из сообщества ЛГБТ, компания MAC гордится тем, что с самого первого дня стала местом, где принимают представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы они могли проявить свои творческие способности, играть с цветом и быть самими собой, и мы стремимся продолжать это наследие во всем, что мы делаем», — говорится на сайте МАС.

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Shot утверждает, что патентное бюро направило запросы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Госдуму и МВД. GPG требует отобрать у МАС товарный знак и запретить продавать свою продукцию в России.

Ранее стало известно, что в российском МВД задумались о создании реестра представителей ЛГБТ и секс-работников. Единоросс Дмитрий Чукреев заявил, что полиция ведет учет ЛГБТ-персон с момента признания «международного движения ЛГБТ» экстремистским в ноябре 2023 года.