СМИ: российские спецслужбы создали новое подразделение для диверсий в Европе

Российские спецслужбы в 2023 году создали новое подразделение под названием Департамент специальных задач, которое отвечает за тайные операции в странах Европы, в том числе за атаки и диверсии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей европейских разведок.

Как пишет издание, департамент базируется в российском военно-разведывательном штабе. Предполагается, что числе его операций были покушение на убийство генерального директора крупнейшего оборонного концерна в Германии Rheinmetall Армина Паппергера и пожар на складе компании DHL. Тогда там загорелись два устройства, которые могли оказаться на борту пассажирских или грузовых самолетов, летящих в Канаду или США.

WSJ пишет, что департамент объединил в себе «различные элементы российских разведывательных служб». Он взял на себя часть полномочий ФСБ и поглотил подразделение 29155, ответственное за отравление Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

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Источники издания утверждают, что у департамента есть три основные задачи: совершение убийств и диверсий за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка и обучение иностранных агентов. Отмечается, что подразделение стремится вербовать агентов из Украины, развивающихся и «дружественных» России стран.

Во главе департамента, по данным WSJ, стоят генерал-полковник Андрей Аверьянов и его заместитель генерал-лейтенант Иван Касьяненко. Аверьянов является ветераном чеченских войн. Его разыскивают в Чехии по подозрению в участии в подрыве склада боеприпасов в 2014 году. Касьяненко, по словам представителей европейской разведки, курировал отравление Скрипаля.

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WSJ отмечает, что пик деятельности департамента пришелся на лето прошлого года, однако сейчас она пошла на спад. Подразделение действует в соответствии с общими приказами Путина, однако командующие могут не запрашивать одобрения на конкретные операции.

По словам источников издания, особое внимание ведомство уделяет Германии, поскольку Россия воспринимает ее как слабое звено в НАТО из-за зависимости страны от российских энергоносителей и симпатий к России среди некоторых политиков и избирателей.