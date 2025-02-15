EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Волонтеры нашли десятки трупов собак

14:58 15.02.2025

Волонтеры в городе Мирный в республика Саха (Якутия) обнаружили несколько десятков трупов животных, среди которых были уличные и домашние собаки. На это обратило внимание издание «7х7».

Отмечается, что волонтеры ехали по Чернышевскому шоссе 14 февраля и почувствовали «мерзкий запах чего-то горелого». Они определили, откуда шел этот запах — между металлобазой и базой «Фантом» волонтеры обнаружили «полуразрушенный вагончик», из трубы которого шел дым.

«Рядом с вагончиком лежали насыпью в мешках и без трупы животных. Визуально — несколько десятков. Среди трупов были: труп собаки с отрубленной задней частью ног, собака с раной, похожей на огнестрельную, собака с поводком, в комбинезоне и пинетках», — рассказали волонтеры. По их словам, в вагоне стояла печь, а сам он был подключен к электропитанию от базы по соседству. Волонтеры вызвали на место полицейских.

Первые цветные снимки Российской империи
Первые цветные снимки Российской империи
Он был первопроходцем «моментального фото», а Николай II лично просил его снимать страну. История фотографа Прокудина-Горского
Общество16 минут чтения

«По всей видимости, в черте города, в свободном доступе таким образом решается вопрос по исполнению полномочий в отношении “регулирования” животных, их “гуманному” умерщвлению и последующей утилизации», — добавили волонтеры.

«7х7» отмечает, что в начале февраля в Якутии после жалобы зоозащитников суд запретил усыплять бездомных животных. С такой инициативой выступали местные депутаты. Они предлагали усыплять животных, если в течение месяца их не забрали из приюта. Юрист Сергей Егоров, который представлял интересы зоозащитников в суде, заявил, что чиновники не хотели финансировать программу по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату собак на улицу.

Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Он также насмехался над Елизаветой II и коллегами. А потом переписку из личного чата слили в сеть
Мир6 минут чтения

Ранее о массовом убийстве собак рассказали зоозащитники из Кемеровской области. По их словам, это произошло перед приездом губернатора. Предположительно. животных отравили дротиками с ядом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования