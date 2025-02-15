Волонтеры нашли десятки трупов собак

Волонтеры в городе Мирный в республика Саха (Якутия) обнаружили несколько десятков трупов животных, среди которых были уличные и домашние собаки. На это обратило внимание издание «7х7».

Отмечается, что волонтеры ехали по Чернышевскому шоссе 14 февраля и почувствовали «мерзкий запах чего-то горелого». Они определили, откуда шел этот запах — между металлобазой и базой «Фантом» волонтеры обнаружили «полуразрушенный вагончик», из трубы которого шел дым.

«Рядом с вагончиком лежали насыпью в мешках и без трупы животных. Визуально — несколько десятков. Среди трупов были: труп собаки с отрубленной задней частью ног, собака с раной, похожей на огнестрельную, собака с поводком, в комбинезоне и пинетках», — рассказали волонтеры. По их словам, в вагоне стояла печь, а сам он был подключен к электропитанию от базы по соседству. Волонтеры вызвали на место полицейских.

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«По всей видимости, в черте города, в свободном доступе таким образом решается вопрос по исполнению полномочий в отношении “регулирования” животных, их “гуманному” умерщвлению и последующей утилизации», — добавили волонтеры.

«7х7» отмечает, что в начале февраля в Якутии после жалобы зоозащитников суд запретил усыплять бездомных животных. С такой инициативой выступали местные депутаты. Они предлагали усыплять животных, если в течение месяца их не забрали из приюта. Юрист Сергей Егоров, который представлял интересы зоозащитников в суде, заявил, что чиновники не хотели финансировать программу по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату собак на улицу.

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Ранее о массовом убийстве собак рассказали зоозащитники из Кемеровской области. По их словам, это произошло перед приездом губернатора. Предположительно. животных отравили дротиками с ядом.