Зоозащитники рассказали о массовом убийстве животных перед приездом губернатора

Больше 10 бездомных собак были убиты в поселке Шерегеш в Кемеровской области. Члены сообщества для помощи бездомным животным «Шерепсы» связали массовое убийство с предстоящим приездом губернатора.

Массовое убийство собак произошло 20 ноября. По словам зоозащитников, животные предположительно были отравлены дротиками с ядом. Среди убитых собак — мама восьми щенков, которые теперь остались без присмотра и пропитания, а также трехмесячный щенок. Последнего зоозащитники собиралась забрать на передержку.

«Все что мы знаем, так это то, что собаки падали замертво. У нас есть видеозапись с камер, где уличная собака Бэлла, живущая много лет на заправке, о которой заботились работники АЗС, упала и больше не встала. На собаке был ошейник, как и у других пострадавших», — рассказали в «Шерепсах».

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Члены сообщества считают, что собак приказали убить перед приездом губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Они утверждают, что в течение двух лет существования проекта зоозащитники отлавливали бездомных животных, приглашали ветеринаров для проведения стерилизации и пристроили более 130 кошек и собак в добрые руки.

«Но сегодня наши труды просто стерли. Мы догадываемся чьими руками это было сделано и по чьей воле, и, конечно, по какой причине. Открытие горнолыжного сезона и приезд губернатора — отличный повод для массовых убийств животных!» — заявили в «Шерепсах».

В администрации Таштагольского района сообщили порталу NGS42, что они не имеют никакого отношения к массовому убийству бездомных животных. «Сообщения мы видели, но администрация распоряжений [о ликвидации животных] не давала», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Кузбассе депутаты областного парламента одобрили убийство бездомных собак. Отмечалось, что разрешение на убийство касается агрессивных и переносящих опасные болезни животных. Сам закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.