EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Заведено первое дело о «фейках об армии» за критику войны в Грузии

18:02 14.02.2025

В России возбудили первое уголовное дело по статье о «фейках об армии» за критику пятидневной войны в Грузии в 2008 году. Об этом сообщил главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко в своем телеграм-канале. Он написал, что дело завели на его знакомую журналистку, однако ее имя Дзядко не назвал.

«Один из эпизодов ее страшного преступления заключается в том, что она в августе, в очередную годовщину российско-грузинской войны 2008 года, опубликовала пост об этой самой войне — атаке российских войск по мирным городам (помните обстрел Гори, например?) и оккупации Россией грузинской территории», — написал Дзядко.

Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Он также насмехался над Елизаветой II и коллегами. А потом переписку из личного чата слили в сеть
Мир6 минут чтения

Журналист отметил, что это дело стало первым, когда «фейками об армии» следователи посчитали не информацию о военном вторжении России в Украину 24 февраля 2022 года, а пост о другой войне. 

«Это означает, что всем находящимся в России следует еще раз внимательно изучить свои социальные сети, потому что если есть первый случай, то будут и дальше — и не только за Грузию, но и за Чечню, Сирию и далее везде», — добавил Дзядко.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива
Общество8 минут чтения

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому распространение «фейков» и «дискредитация» российской армии могут послужить поводом внесения человека в реестр «экстремистов и террористов».

В августе проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» рассказал, что за 2023 год количество политических заключенных в российских тюрьмах увеличилось на 73%. По данным на конец года, их число достигло 213 человек. В докладе проекта отмечается, что рост числа политзаключенных напрямую связан с войной в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования