Заведено первое дело о «фейках об армии» за критику войны в Грузии

В России возбудили первое уголовное дело по статье о «фейках об армии» за критику пятидневной войны в Грузии в 2008 году. Об этом сообщил главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко в своем телеграм-канале. Он написал, что дело завели на его знакомую журналистку, однако ее имя Дзядко не назвал.

«Один из эпизодов ее страшного преступления заключается в том, что она в августе, в очередную годовщину российско-грузинской войны 2008 года, опубликовала пост об этой самой войне — атаке российских войск по мирным городам (помните обстрел Гори, например?) и оккупации Россией грузинской территории», — написал Дзядко.

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Журналист отметил, что это дело стало первым, когда «фейками об армии» следователи посчитали не информацию о военном вторжении России в Украину 24 февраля 2022 года, а пост о другой войне.

«Это означает, что всем находящимся в России следует еще раз внимательно изучить свои социальные сети, потому что если есть первый случай, то будут и дальше — и не только за Грузию, но и за Чечню, Сирию и далее везде», — добавил Дзядко.

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В декабре прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому распространение «фейков» и «дискредитация» российской армии могут послужить поводом внесения человека в реестр «экстремистов и террористов».

В августе проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» рассказал, что за 2023 год количество политических заключенных в российских тюрьмах увеличилось на 73%. По данным на конец года, их число достигло 213 человек. В докладе проекта отмечается, что рост числа политзаключенных напрямую связан с войной в Украине.