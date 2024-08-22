Число признанных «Мемориалом» политзаключенных выросло на 73%

За прошлый год число политических заключенных в российских тюрьмах выросло на 73%, следует из доклада, опубликованного проектом «Поддержка политзаключенных. Мемориал». За год команда проекта добавила в свой перечень 134 человека. Число людей, признанных «Мемориалом» политзаключенными, достигло, по данным на 31 декабря, 213.

Увеличение числа политзаключенных прямо связано с войной в Украине, заявили авторы доклада. Непосредственной причиной роста количества отбывающих наказание в тюрьмах в «Мемориале» считают отсутствие у российской стороны заметных военных успехов. Для властей, сказано в докладе, стала важной задача «сохранить видимость провоенного единомыслия в обществе».

За 2023 год в так называемый «общий список политзаключенных» попали 60 обвиняемых в «фейках об армии» и 15 — в «дискредитации армии» (статьи 207.3 и 280.3 УК соответственно). 31 человек, согласно докладу, был обвинен в призывах к терроризму или в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). «Популярность» статьи 205.2 растет со временем особенно заметно, отметили представители «Мемориала». Ее, по словам авторов доклада, используют против людей, позитивно отзывающихся о действиях украинской армии, рассуждающих о вооруженном сопротивлении или «одобрительно высказывающихся о возможности убийства организаторов войны, в первую очередь Владимира Путина».

Среди отличительных черт репрессий 2023 года проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» назвал также все большее пренебрежение «даже имитацией» соблюдения стандартов и принципов права, повышение нетерпимости властей к «любому отличию от заданных государством стандартов», отказ от «сравнительно более мягкого» отношения к женщинам, пожилым людям и детям.

Несмотря на рост масштабов репрессий, они остаются во многом избирательными, а значит сохраняется потенциал для дальнейшего расширения и роста, сделали вывод авторы доклада.

С января по 22 августа 2024 года «общий список политзаключенных» увеличился до 337 имен, то есть за почти восемь месяцев — на 124 человека, говорится на сайте организации.

«Мемориал» отдельно ведет «список политзаключенных, преследуемых за религию». Перечень растет заметно медленнее, но в нем числится больше людей — 423 на 31 декабря (рост за прошлый год на 75 человек, почти все — представители Свидетелей Иеговы и «Хиз бут-Тахрир»). Сюда попадают осужденные и обвиняемые по «экстремистским и террористическим статьям», которых «в реальности нет оснований обвинять в насильственных действиях или призывах к ним». С января по 22 августа список вырос до 431 имени.

Если считать участников «общего списка политзаключенных» и «религиозного списка» вместе, количество включенных в них «Мемориалом» людей за прошлый год выросло с 531 до 636.

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