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Суд постановил уничтожить значок с буквой «Н»

16:18 13.02.2025

Гагаринский суд Москвы приговорил москвича Антона Гришина к штрафу 350 тысяч рублей по делу о донатах в Фонд борьбы с коррупцией, сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Также судья Алишер Ларин распорядился конфисковать в пользу государства мобильный телефон Гришина, а его значок с буквой «Н» — уничтожить.

Следствие обвиняло Антона Гришина по статье о финансировании экстремистской деятельности за семь переводов в ФБК по 500 рублей. Прокурор Яна Штрымова просила по этому делу назначить Гришину четыре года колонии общего режима.

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Защита просила не назначать Антону Гришину реальный срок, чтобы он мог продолжить содержать свою семью. Сам Гришин полностью признал вину. Также он объяснил суду, что следил за деятельностью Алексея Навального с выборов мэра Москвы 2013 года и оформил подписку, чтобы поддержать антикоррупционные расследования.

В качестве доказательства в этом деле была использована справка о том, что в переводах Антона Гришина был указан мерчант-счет, связанный, по мнению оперативников, с ФБК.

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В исследовании уголовных дел за переводы донатов в ФБК через сервис Stripe «Медиазона» объясняла, что эта система не присваивает отдельные мерчант-счета отдельным клиентам. При этом российские суды принимают эту информацию от силовиков в качестве доказательства «финансирования экстремизма».

При этом в первом переводе Антона Гришина в ФБК в августе 2021 года было указано назначение платежа «THANKS, WORLD.FBK.IN USA». Эта запись содержалась во многих переводах, сделанных 5 августа, когда ФБК впервые призвал поддерживать их через систему Stripe.

Сумма 3500 рублей также встречалась, например, в деле активиста Константина Котова. Эта сумма связана с тем, что сторонники ФБК в августе 2021 года подписывались на ежемесячные платежи в размере 500 рублей, которые отправлялись в течение семи месяцев. В феврале 2022 года Россию отключили от международных переводов после полномасштабного вторжения в Украину.

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