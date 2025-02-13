Британский военный чиновник предложил послать Трампа вслед за «русским кораблем»

Чиновник Министерства обороны Великобритании предположил, что на месте украинцев в разговоре с Трампом послал бы его вслед за «русским военным кораблем». Об этом он заявил британской газете The Times, которая изучила реакцию властей Великобритании на вчерашние телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Некоторые из нас говорили, что украинцы не для того воевали три года, потеряли своих сыновей и дочерей, чтобы их вычеркнули из обсуждения их будущего. На их месте я бы передал Трампу такое же послание, как и те, кто был на острове Змеиный», — заявил источник The Times в британском Минобороны.

Собеседник The Times из Министерства иностранных дел Великобритании отметил, что Трамп мог пойти на серьезные уступки в защите Украины: «Уберите гарантии безопасности и членство в НАТО, и Путин, по всей видимости, будет готов к переговорам», — отметил чиновник.

Источник, связанный с Вооруженными силами Украины, назвал переговоры Трампа с Путиным в обход Украины «нехорошей ситуацией». Он выразил недовольство «переговорами об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы».

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Ранее два чиновника из Евросоюза заявили Bloomberg, что власти ЕС «ошеломило» решение Трампа позвонить Путину, не договорившись с европейскими союзниками. Третий источник агентства назвал «предательством» решение Трампа уступить Путину в важных вопросах еще до начала переговоров.

В первый день полномасштабного российского вторжения украинские пограничники с острова Змеиный ответили словами «русский военный корабль, иди на хуй» на предложение сдаться. Впоследствии эта фраза стала всемирно известными мемом.