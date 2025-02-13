СМИ назвали три сценария завершения войны в Украине

Агентство Bloomberg Economics представило три возможных сценария завершения войны в Украине в большом обзоре ситуации в Европе при Трампе. Аналитики выделили худший сценарий, при котором США полностью откажутся заниматься безопасностью Украины и Европы; лучший сценарий, при котором США будут активно помогать Украине сдерживать дальнейшую агрессию России; а также наиболее вероятный базовый вариант.
В случае базового варианта развития событий оккупированные украинские земли останутся под фактическим контролем России, но возможен обмен захваченных районов Курской области на оккупированные Россией территории. Украина получит «какие-то гарантии безопасности», но вряд ли вступит в НАТО, поэтому исполнение обещаний будет зависеть от «приверженности политических лидеров». Вероятно, в этом случае США продолжат предоставлять Украине военную помощь, а Европа тем временем успеет укрепить свою оборону.
Наилучшим сценарием аналитики назвали ситуацию, при которой США возьмут на себя обязательство вмешаться в конфликт, если Россия нарушит условия мирного соглашения. Если этот шаг покажется США слишком радикальным, по крайней мере от них и европейских союзников ждут ужесточения санкций против России и помощи Украине в развитии оборонной промышленности и восстановлении ВСУ. Вероятно, в этом случае в течение ближайших десяти лет для Украины откроется возможность для вступления в ЕС.
В худшем случае США прекратят военную и финансовую помощь Украине, и этими вопросами европейским странам придется заниматься в одиночку. В будущем это может привести к новой фазе конфликта, под ударом могут оказаться страны Балтии.
Европейские власти были «ошеломлены» тем, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, не уведомив союзников в Европе, поделились два чиновника из Евросоюза с Bloomberg. Еще один собеседник агентства назвал поведение Трампа «предательством», пояснив, что США уступили Путину в ключевых вопросах еще до начала переговоров.
Вчера Дональд Трамп провел полуторачасовые переговоры с Владимиром Путиным, после которых заявил, что Путин якобы «хочет прекратить миллионы смертей» на войне и выразил надежду, что сторонам удастся договориться о прекращении войны. После этого Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним «возможности достичь мира».