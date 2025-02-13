Сбивший насмерть 18-летнюю девушку чиновник ушел на войну в Украине и погиб

Бывший начальник управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области и бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Самаре Ринат Ситдиков, которого ранее осудили за то, что он устроил смертельное ДТП, ушел на войну в Украине и погиб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, ДТП произошло еще в 2020 году. Тогда Ситдиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил местную 18-летнюю жительницу, чье имя не называется. Отмечалось, что девушка шла по обочине и скончалась на месте, а по словам матери погибшей, экс-чиновник за год нарушил правила дорожного движения около 20 раз.

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Осенью 2020 года суд приговорил Ситдикова к шести годам колонии-поселения по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Также суд обязал экс-чиновника выплатить родственникам девушки три миллиона рублей.

«Коммерсантъ» отмечает, что эта сумма до сих пор не выплачена. По данным издания, Ситдиков отправился на войну в Украине и, по словам неназванного источника, погиб в январе этого года.

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Ранее сообщалось, что на войне погиб бывший глава Управления МВД в Екатеринбурге Игорь Трифонов, которого летом 2022 года осудили за взятку и незаконное хранение оружия. По словам его адвоката, с Трифоновым не сразу заключили контракт, из-за чего он писал жалобы. При этом на суде экс-полицейский не признал свою вину, а семья Трифонова собиралась отстаивать его невиновность после его смерти.