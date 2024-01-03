На войне в Украине погиб бывший глава УМВД Екатеринбурга, осужденный за взятку и незаконное хранение оружия — It’s My City

На войне в Украине погиб бывший глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов, в августе 2022 года осужденный за взятку и незаконное хранение оружия. Об этом со ссылкой на адвоката Ольгу Кезик сообщает издание It’s My City.

Кезик рассказала, что Трифонов освободился из колонии в конце 2023 года. В ноябре она получила письмо от военной прокуратуры, в котором ей сообщили, что Трифонов в тот момент ожидал отправки на фронт.

«Он желал доказать родине, что он этого не совершал. Он говорил мне: “Ольга Вячеславовна, ты борешься в судах, а я пойду вот туда. Вместе победим”. К сожалению, вышло так. Была написана не одна жалоба, что его не берут в зону СВО. Но позже услышали и с ним заключили контракт», — сказала адвокат.

Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. У него было звание генерал-майора полиции. В 2017 году он занял пост главы ГУ МВД по Карачаево-Черкесии, но в ноябре 2019 его освободили от должности.

Как пишет It’s My City, летом 2020 года Трифонова задержали в Москве по обвинению в получении взятки в 7,5 миллионов рублей. По версии следствия, он получил эти деньги в 2015 году. Трифонова обвинили в том, что он способствовал возбуждению незаконного уголовного дела против банка «Кольцо Урала», который якобы выдал кредит на 146 миллионов рублей по подложным документам. Показания против Трифонова дал бывший глава ОБЭП Эдуард Воронин.

В то же время Трифонова обвинили в незаконном хранении оружия. В августе 2022 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Трифонов свою вину не признал. По словам адвоката Ольги Кезик, он добавился пересмотра дела. После его смерти семья Трифонова продолжит доказывать его невиновность в суде, сообщила адвокат. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 10 января.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.