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Общество

Жители российского города потребовали от властей не отпускать убийцу на фронт

14:42 13.02.2025
Жители российского города потребовали от властей не отпускать убийцу на фронт

Жители города Могоча в Забайкальском крае запустили петицию на сайте Chage.org с требованием помешать мужчине, который 12 раз выстрелил в свою бывшую супругу, подписать контракт с Минобороны России и вместо тюрьмы отправиться на фронт. За сутки обращение подписали почти четыре тысячи человек. 

«Необходимо, чтобы наша ситуация не стала очередным статистическим фактом, потому что каждая жизнь имеет значение. Мы не можем позволить, чтобы такое происходило среди нас», — говорится в тексте петиции.

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Убийство произошло в ночь на 7 октября 2024 года. Жительница Могоча тогда рассказала журналистам, что сначала услышала звуки стрельбы, а затем увидела тело женщины. Подозреваемого Санана Гусейнова задержали недалеко от места преступления, он оказался экс-супругом убитой Екатерины. 

По версии обвинения, Гусейнова 12 раз выстрелил в бывшую жену из травматического пистолета, который был переделан в боевой. Екатерина начала получать угрозы от бывшего мужа после того, как ушла от него их общей дочерью в 2023 году. Подруга убитой рассказала, что Гусейнов угрожал зарезать саму Екатерину и членов ее семьи. 

После этих угроз Екатерина обратилась в полицию с просьбой принять меры, писало издание «Чита.ру». Однако силовики не стали возбуждать уголовное дело по факту угроз. 

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Гусейнова арестовали в октябре 2024 года, а 12 февраля адвокат погибшей Наталья Коктышева сообщила, что мужчина собирается уехать на войну с Украиной. Известно об этом стало через два дня после того, как его уголовное дело поступило в суд.

Мать Екатерины опасается, что если Гусейнов вернется с войны, то он может забрать у нее внучку. «Ребенок ему никогда был не нужен. Если он уйдет сейчас на СВО, я не смогу лишить его родительских прав», — сказала женщина. Она также подчеркнула, что хочет, чтобы Гусейнова судили. 

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Фото:Sergey Pivovarov / Reuters

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