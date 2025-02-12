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Политика

Зеленский рассказал о попытке покушения на него в 2022 году

16:21 12.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian рассказал, что он пережил покушение в начале полномасштабного российского вторжения. 

«Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие люди наши, которые защищали. Была высадка десанта и так далее», — сказал Владимир Зеленский. Других подробностей покушения Зеленский не привел.

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Это покушение Зеленский упомянул в рассказе о переговорах с Россией весной 2022 года и об ультиматумах, которые выдвигал Владимир Путин. Президент Украины сообщил, что среди тех, кто оказывал на него давление, были некоторые украинские олигархи и дипломаты. Также Зеленский получал звонки от «многих мировых лидеров», которые призывали его уехать из страны.

В этом же интервью The Guardian Владимир Зеленский сообщил, что в случае начала переговоров предложит России обменяться частью захваченных земель. Он не уточнил, какие именно территории Украина потребует обменять на оккупированные районы Курской области. Зеленский отметил, что готов к переговорам с Россией, но хочет провести их с «позиции силы» и получив гарантии безопасности от стран Запада.

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В мае 2024 года Служба безопасности Украины заявила о задержании двух высокопоставленных военных из службы безопасности президента Украины. По данным СБУ, они передавали России секретную информацию. Украинские силовики также выяснили, что ФСБ искала среди украинских военных исполнителей, которые должны были взять Зеленского в заложники и убить.

По данным The Independent, с февраля 2022 года Владимир Зеленский пережил как минимум 12 покушений.

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