Россия завербовала украинских полковников для убийства Зеленского

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины раскрыли заговор ФСБ по убийству Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По информации ведомства, организацией убийства украинского президента занималась сеть агентов, которую курировала московская ФСБ. Украинские силовики задержали двоих полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), которое отвечает за безопасность Зеленского. По информации СБУ, они передавали Москве секретную информацию.

В ведомстве сообщили, что план ФСБ заключался в том, чтобы найти исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а затем убить.

Кроме Зеленского Россия собиралась убить главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главу СБУ Ивана Малюка, заявили в ведомстве. Убийство последнего планировалось перед пасхой, утверждают в ведомстве.

По информации СБУ, завербованный агент должен был наблюдать за перемещениями Малюка и передавать информацию об этом Москве. Затем по координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Оставшихся там людей собирались атаковать дроном. После этого россияне планировали запустить по этому месту еще одну ракету, чтобы скрыть следы использования дрона, утверждают в Службе безопасности Украины.

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Одного из агентов вооружил полковник УГО, говорится в сообщении ведомства. Для этого он привез в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

По словам главы СБУ Василия Малюка, об операции по предотвращению покушений знало очень мало людей, а ее ход он контролировал лично. «Теракт, который должен был стать подарком пути к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры», — сказал Малюк.

СБУ раскрыла имена троих человек, ответственных за покушение. Это Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев. Ведомство назвало их сотрудниками 9-го управления ФСБ. СБУ утверждает, что Перлин в январе 2022 года стал куратором «кротов», то есть завербованных еще до начала войны Россией украинцев.

По данным Би-би-си, человек с именем Дмитрий Евгеньевич Перлин занимает должность вице-президента российского Фонда развития современной дипломатии. Он общается с российскими медиа по вопросам, связанным с Украиной. В прошлом он был соратником Виктора Медведчука и членом трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

СБУ отмечает, что после нападения России на Украину «кротов» стал курировать Алексей Корнев. Еще до начала войны он провел несколько «законспирированных» встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. За границей также обычно передавались деньги для агентов, добавили в ведомстве.

У задержанных сотрудников УГО прошли обыски, в ходе которых у них изъяли оружие. Их отправили под стражу. По статьям о госизмене и подготовке к совершению теракта каждому из них грозит пожизненное заключение.

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