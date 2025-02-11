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Криминал

Немецкая пара убила украинку и попыталась присвоить ее ребенка

12:44 11.02.2025

В Германии супругов приговорили к пожизненным срокам за убийство двух украинок, ребенка одной из них они планировать выдать за своего, пишет Der Spiegel.  

Согласно обвинительному заключению, не позднее марта 2023 года 45-летняя женщина и ее 43-летний муж начали разрабатывать план похищения ребенка, так как давно «вынашивали нереализованную мечту о рождении дочери».

Прокуратура считает, что, вероятно, с этой целью в конце 2023 года женщина присоединилась к группе украинских беженцев в телеграме и познакомилась там с 27-летней украинкой, которая искала помощи в преддверии рождения дочери.  

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Мужчина, по его же словам, убил недавно родившую украинку и ее 51-летнюю мать резиновым молотком. 7 марта 2024 года прохожий обнаружил на берегу Рейна тело 27-летней женщины, о теле ее матери ничего не сообщается. На момент совершения преступления все они находились в приюте для беженцев в Вислохе в округе Рейн-Неккар, пишет Der Spiegel. Спустя несколько дней, 13 марта, полиция арестовала пару, пятимесячный ребенок гражданки Украины был у них. 

В начале судебного процесса оба обвиняемых признались в преступлениях и раскаялись. Их заявления зачитали адвокаты. «Я сожалею обо всем, что сделал», — говорилось в заявлении мужчины. В свою очередь, женщина заявила, что «совершила большую ошибку». 

«У моих детей тоже больше нет матери», — добавила она. 

По данным прокуратуры, у осужденной пары всего четверо детей, включая одного общего ребенка — сына. 

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